Венгрия получит зимой из России дополнительные объемы газа - Миллер
14:22 22.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы», — сказал он.
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