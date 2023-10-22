Венгрия получит зимой из России дополнительные объемы газа - Миллер

14:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» будет на постоянной основе поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию предстоящей зимой. В текущем году «Газпром» уже дополнительно прокачал в Венгрию 1,3 млрд куб. м газа, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы», — сказал он.