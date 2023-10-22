По сведениям Госдепа США, Израиль не намерен брать Газу под свой контроль

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво, необходимо найти новый механизм, который позволит Израилю избежать повторения атак со стороны ХАМАС.

В эфире телеканала NBC госсекретаря спросили, в чем заключается стратегия Израиля в отношении сектора Газа и кто будет управлять им, когда конфликт закончится.

«Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС <…> будет в состоянии повторить то, что он сделал», — сказал Блинкен. «Необходимо найти что-то новое», — добавил он, подчеркнув, что, по его сведениям, Израиль не намерен брать Газу под свой контроль.