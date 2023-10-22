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Глава Минобороны Израиля оценил сроки проведения сухопутной операции в Газе

20:00 22.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская военная операция в секторе Газа может занять от месяца до трех, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, это должна быть последняя наземная операция Израиля в анклаве, по ее итогам радикальная палестинская организация ХАМАС должна быть полностью уничтожена.

«Это должны быть последние [наземные] маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет», — сказал министр в ходе выступления в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве. Его слова приводит газета The Times of Israel.

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