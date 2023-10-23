Путин на немецком осудил нападки властей ФРГ на Шредера
09:00 23.10.2023 Источник: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин на немецком языке прокомментировал нападки в Германии на бывшего канцлера страны Герхарда Шредера, в том числе нежелание немецких политиков сидеть рядом с ним. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Российский лидер напомнил о ситуации в парламенте Канады, когда депутаты чествовали ветерана СС. Произошедшее он назвал «безобразной выходкой» и предупредил власти Германии о последствиях «отдаления» от экс-канцлера.
"Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", - заявил Путин. Эту фразу он повторил по-немецки. Путин также выразил уверенность, что в Германии «много порядочных людей» и его услышат. Lenta.Ru
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