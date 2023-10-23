0
0
140
НОВОСТИ

ВСУ понесли многотысячные потери - Гагин

09:05 23.10.2023 Источник: Известия

За последние две-три недели украинская армия понесла многотысячные потери, сообщил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава. Эта цифра измеряется тысячами», — цитирует его «РИА Новости».

Гагин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни единиц техники. Запасы вооружения, поставленного другими странами, начинают заканчиваться. «И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем», — продолжил он.

По словам советника главы ДНР, Киев беспокоится и ищет способы привлечь внимание президента США Джо Байдена, а также других глав стран НАТО, чтобы продолжать получение вооружений и денег на войну, уточняет «Газета.Ru».

Ранее Гагин сообщил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта. Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 23.10.2023
В Армавире выпускников летного училища попытались отравить тортом - СМИ
0
36
10:00 23.10.2023
В России хотят установить единое время запрета на шум дома
0
52
09:40 23.10.2023
Собянин: Почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им. Логинова
0
87
09:32 23.10.2023
Япония сохранит курс на заключение мирного договора с РФ — премьер
0
110
09:20 23.10.2023
Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг из-за Палестины
0
121
09:00 23.10.2023
Путин на немецком осудил нападки властей ФРГ на Шредера
0
169
20:00 22.10.2023
Глава Минобороны Израиля оценил сроки проведения сухопутной операции в Газе
0
615
16:55 22.10.2023
По сведениям Госдепа США, Израиль не намерен брать Газу под свой контроль
0
689
14:22 22.10.2023
Венгрия получит зимой из России дополнительные объемы газа - Миллер
0
768
13:45 22.10.2023
В Европе опасаются резкого роста цен на газ зимой и планируют принятие мер
0
837

Возврат к списку