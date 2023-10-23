ВСУ понесли многотысячные потери - Гагин

09:05 Источник: Известия

За последние две-три недели украинская армия понесла многотысячные потери, сообщил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава. Эта цифра измеряется тысячами», — цитирует его «РИА Новости».

Гагин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни единиц техники. Запасы вооружения, поставленного другими странами, начинают заканчиваться. «И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем», — продолжил он.

По словам советника главы ДНР, Киев беспокоится и ищет способы привлечь внимание президента США Джо Байдена, а также других глав стран НАТО, чтобы продолжать получение вооружений и денег на войну, уточняет «Газета.Ru».

Ранее Гагин сообщил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта. Известия