ВСУ понесли многотысячные потери - Гагин
09:05 23.10.2023 Источник: Известия
За последние две-три недели украинская армия понесла многотысячные потери, сообщил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава. Эта цифра измеряется тысячами», — цитирует его «РИА Новости».
Гагин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни единиц техники. Запасы вооружения, поставленного другими странами, начинают заканчиваться. «И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем», — продолжил он.
По словам советника главы ДНР, Киев беспокоится и ищет способы привлечь внимание президента США Джо Байдена, а также других глав стран НАТО, чтобы продолжать получение вооружений и денег на войну, уточняет «Газета.Ru».
Ранее Гагин сообщил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта. Известия
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