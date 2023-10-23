Япония сохранит курс на заключение мирного договора с РФ — премьер
09:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сейчас сложности в японско-российских отношениях. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.
«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — отметил он.
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