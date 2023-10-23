В России хотят установить единое время запрета на шум дома
10:00 23.10.2023 Источник: Известия
В России планируют установить для всех регионов время запрета на шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября. С документом ознакомились «Известия».
Новый проект предполагает, что жильцы смогут «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК) для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины».
Предлагаются следующие штрафные санкции: за совершенное впервые правонарушение — 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. — для должностных лиц ; от 20 тыс. до 50 тыс. для юридических лиц.
Повторное совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
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