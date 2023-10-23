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НОВОСТИ

Армия Израиля назвала условие отмены наземной операции в Газе

10:20 23.10.2023 Источник: РБК

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. Об этом в эфире ABC заявил международный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы. <...> Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это (провести наземную операцию. — РБК)», — заявил представитель ЦАХАЛа.

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