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В Армавире выпускников летного училища попытались отравить тортом - СМИ

10:05 23.10.2023 Источник: Lenta.ru

Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

Во время празднования в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище (АВВАКУЛ) 20-летней годовщины выпуска летчиков противовоздушной обороны к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые пилоты попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

Курьера решили вычислить по камерам и передали кадры спецслужбам. Те нашли злоумышленника в момент покупки билета на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

Никто из 77 гостей праздника не успел употребить отраву. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.  Lenta.Ru

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