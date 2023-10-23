В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры
10:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект инфраструктуры получил повреждения в селе Куриловка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале, не приведя подробностей.
Ранее в понедельник сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.
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