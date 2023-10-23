Собянин: Почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им. Логинова

09:40

Сотрудники нового лечебно-диагностический комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова за два месяца работы оказали помощь почти 90 тыс. пациентам. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительство этого комплекса завершилось несколько месяцев назад и он стал одним из пяти якорных онкологических стационаров столицы.

"В конце августа центр принял своих первых пациентов", - сообщил глава города, отметив, что комплекс оснастили самым современным медицинским оборудованием, которого там 40 тыс. единиц. Врачи используют магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, рентген-установки типа "C-дуга", УЗИ-аппараты, эндоскопическое и лабораторное оборудование, оборудование для лучевой терапии и многое другое, сообщил мэр.

Это позволяет обеспечить пациентам с онкологическими заболеваниями, включая тех, кто страдает несколькими сопутствующими заболеваниями, полный цикл лечения, начиная от диагностики и заканчивая постоянным диспансерным наблюдением.

В центре есть патоморфологическая и молекулярно-генетическая лаборатории, что позволяет проводить быструю, точную и качественную диагностику опухолей.

Пациентам при этом обеспечены максимально комфортные условия, то же касается их родственников и медперсонала. В маломестных палатах установили многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала, кондиционеры. Пациенты могут пообщаться с врачами и психологами в специальных комнатах.

Для того, чтобы горожанам было удобно добираться до центра, был запущен новый автобусный маршрут №645п. Автобус по нему курсирует каждые полчаса с остановками у станций метро "Щелковская", "Первомайская" и "Шоссе Энтузиастов". А на маршруте Т30 был сокращен интервал движения и теперь они ходят каждые 10 минут от метро "Авиамоторная", "Шоссе Энтузиастов" и "Выхино".

Открытие комплекса МКНЦ имени Логинова позволило приблизиться к формированию нового каркаса онкологической помощи в Москве. Профильные медицинские учреждения продолжат создавать - в Коммунарке скоро завершат строительство лучевого корпуса, а в Московской городской онкологической больнице №62 – нового многофункционального комплекса. "Но главное – выстроена четкая система диагностики, лечения и наблюдения онкологических больных. Новые алгоритмы оказания помощи, или «клиентские пути», обеспечивают «бесшовную» маршрутизацию пациента на всех этапах оказания профильной помощи: от подозрения на злокачественное новообразование до лечения и пожизненного диспансерного наблюдения", – отметил Собянин.