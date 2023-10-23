Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках — ТВ
11:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не пойдет на прекращение огня даже во время переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
По его словам, «прекращения огня не будет» даже во время переговоров об освобождении более чем 200 заложников, так как «нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС».
Чиновник также подчеркнул, что «не осведомлен» о призывах США к Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа.
НОВОСТИ
- 11:32 23.10.2023
- Азаров заявил о невозможности переворота на Украине
- 11:20 23.10.2023
- Большинство россиян считают белую зарплату и ее ежегодную индексацию главной мотивацией
- 11:05 23.10.2023
- В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения с участием 3 тыс. военнослужащих
- 10:32 23.10.2023
- В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры
- 10:20 23.10.2023
- Армия Израиля назвала условие отмены наземной операции в Газе
- 10:05 23.10.2023
- В Армавире выпускников летного училища попытались отравить тортом - СМИ
- 10:00 23.10.2023
- В России хотят установить единое время запрета на шум дома
- 09:40 23.10.2023
- Собянин: Почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им. Логинова
- 09:32 23.10.2023
- Япония сохранит курс на заключение мирного договора с РФ — премьер
- 09:20 23.10.2023
- Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг из-за Палестины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать