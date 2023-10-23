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НОВОСТИ

Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках — ТВ

11:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не пойдет на прекращение огня даже во время переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, «прекращения огня не будет» даже во время переговоров об освобождении более чем 200 заложников, так как «нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС».

Чиновник также подчеркнул, что «не осведомлен» о призывах США к Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа.

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