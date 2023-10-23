В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения с участием 3 тыс. военнослужащих

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023» начались в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

По его данным, в учениях, проводимых на различных направлениях, включая Баку, Нахичеванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3 тыс. человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника.