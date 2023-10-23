Большинство россиян считают белую зарплату и ее ежегодную индексацию главной мотивацией
11:20 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян считают белую заработную плату (67%) и ее ежегодную индексацию (65%) наиболее важными материальными методами мотивации на работе. При этом работодатели ставят ежегодную индексацию только на пятое место (33%), говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts.
В исследовании приняли участие 1 485 профессионалов и 520 представителей работодателей из различных отраслей.
«Наиболее важными для себя материальными методами мотивации специалисты называют белую заработную плату (67%), ее ежегодную индексацию (65%), наличие бонусной схемы, зависящей от показателей (49%), социальный пакет (48%), своевременную выплату зарплаты (40%) и возможность брать дополнительные проекты в рамках компании для дополнительного дохода (13%). О том, что материальная мотивация для них не важна, говорят только 2%», — отмечается в итогах исследования.
Аналитики выяснили, что 15% сотрудников полностью удовлетворены имеющимися в их компаниях программами мотивации, 52% — в целом удовлетворены, и 33% не удовлетворены. 44% из них основной причиной неудовлетворенности указали отсутствие ежегодной индексации зарплаты, отсутствие бонусной схемы отметили 37%, отсутствие привязки размера оплаты труда к результатам работы специалиста или подразделения — 36%, и отсутствие либо нерелевантность социального пакета — 29%.
Кроме того, 36% сотрудников уточнили, что их доход в 2023 году не изменился, а 14% стали зарабатывать меньше. У 51% респондентов зарплаты выросли за счет индексации, 32% — смены места работы, 17% — карьерного роста внутри компании.
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