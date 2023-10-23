Азаров заявил о невозможности переворота на Украине

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-премьер Украины счёл нулевыми шансы на переворот в стране. Ключевые посты, в том числе СБУ, МВД и Служба внешней разведки, находятся под контролем США и Великобритании.

Оппозиция на Украине полностью уничтожена, в тюрьмах содержатся тысячи политзаключённых. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил Николай Азаров.

«Зеленский — это абсолютнейшая марионетка, он ничем абсолютно не управляет. Управляют американцы, они твёрдо контролируют ситуацию в стране. СБУ находятся под их контролем, Служба внешней разведки, МВД, армия. Никаких переворотов не ожидается, им просто неоткуда взяться, потому что все фигуры, которые расставлены, подчиняются не Зеленскому, а американцам.

На территории, контролируемой этим режимом, а точнее американцами и англичанами, никаких нет шансов для оппозиции, чтобы выводить людей на улицы. Там реальной оппозиции абсолютно нет, она уничтожена, действует жёсткая карательная система. Кто-то выйдет, его тут же скрутят и бросят в камеру. Тысячи политических заключённых».