Азаров заявил о невозможности переворота на Украине
11:32 23.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экс-премьер Украины счёл нулевыми шансы на переворот в стране. Ключевые посты, в том числе СБУ, МВД и Служба внешней разведки, находятся под контролем США и Великобритании.
Оппозиция на Украине полностью уничтожена, в тюрьмах содержатся тысячи политзаключённых. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил Николай Азаров.
«Зеленский — это абсолютнейшая марионетка, он ничем абсолютно не управляет. Управляют американцы, они твёрдо контролируют ситуацию в стране. СБУ находятся под их контролем, Служба внешней разведки, МВД, армия. Никаких переворотов не ожидается, им просто неоткуда взяться, потому что все фигуры, которые расставлены, подчиняются не Зеленскому, а американцам.
На территории, контролируемой этим режимом, а точнее американцами и англичанами, никаких нет шансов для оппозиции, чтобы выводить людей на улицы. Там реальной оппозиции абсолютно нет, она уничтожена, действует жёсткая карательная система. Кто-то выйдет, его тут же скрутят и бросят в камеру. Тысячи политических заключённых».
НОВОСТИ
- 11:20 23.10.2023
- Большинство россиян считают белую зарплату и ее ежегодную индексацию главной мотивацией
- 11:05 23.10.2023
- В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения с участием 3 тыс. военнослужащих
- 11:00 23.10.2023
- Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках — ТВ
- 10:32 23.10.2023
- В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры
- 10:20 23.10.2023
- Армия Израиля назвала условие отмены наземной операции в Газе
- 10:05 23.10.2023
- В Армавире выпускников летного училища попытались отравить тортом - СМИ
- 10:00 23.10.2023
- В России хотят установить единое время запрета на шум дома
- 09:40 23.10.2023
- Собянин: Почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им. Логинова
- 09:32 23.10.2023
- Япония сохранит курс на заключение мирного договора с РФ — премьер
- 09:20 23.10.2023
- Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг из-за Палестины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать