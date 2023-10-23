0
0
145
НОВОСТИ

Япония за пять лет направит $296 млрд на укрепление обороны

12:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в ближайшие пять лет планирует потратить 43 трлн иен (порядка 296 млрд долларов по текущему курсу) на укрепление собственных оборонительных способностей. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Для того, чтобы решительно защитить жизни наших граждан, территории, территориальные воды и воздушное пространство нашей страны, мы в ближайшие пять лет направим 43 трлн иен на развитие обороны и фундаментальным образом укрепим наши оборонительные способности», — отметил он. Кисида подчеркнул, что укрепление оборонительного потенциала Японии необходимо на фоне серьезного ухудшения ситуации с безопасностью как во всем мире, так и вокруг самой Японии.

Глава японского правительства также отметил, что Япония продолжит укрепление и развитие японско-американского альянса, а также повышение эффективности совместных с США операций японских Сил самообороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 23.10.2023
Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме под Волгоградом
0
45
13:00 23.10.2023
ВМС Британии отказались от традиции найма китайских рабочих из-за риска шпионажа — СМИ
0
57
12:42 23.10.2023
Сбер обновил приложение СберБанк Онлайн
0
94
12:32 23.10.2023
На Канарских островах высадились более 1400 африканских мигрантов
0
118
12:20 23.10.2023
Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 95 рублей
0
119
12:05 23.10.2023
Победа в украинском конфликте будет за Россией, заявил экс-премьер Словакии
0
159
11:32 23.10.2023
Азаров заявил о невозможности переворота на Украине
0
223
11:20 23.10.2023
Большинство россиян считают белую зарплату и ее ежегодную индексацию главной мотивацией
0
194
11:05 23.10.2023
В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения с участием 3 тыс. военнослужащих
0
201
11:00 23.10.2023
Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках — ТВ
0
193

Возврат к списку