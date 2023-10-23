Япония за пять лет направит $296 млрд на укрепление обороны
12:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония в ближайшие пять лет планирует потратить 43 трлн иен (порядка 296 млрд долларов по текущему курсу) на укрепление собственных оборонительных способностей. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.
«Для того, чтобы решительно защитить жизни наших граждан, территории, территориальные воды и воздушное пространство нашей страны, мы в ближайшие пять лет направим 43 трлн иен на развитие обороны и фундаментальным образом укрепим наши оборонительные способности», — отметил он. Кисида подчеркнул, что укрепление оборонительного потенциала Японии необходимо на фоне серьезного ухудшения ситуации с безопасностью как во всем мире, так и вокруг самой Японии.
Глава японского правительства также отметил, что Япония продолжит укрепление и развитие японско-американского альянса, а также повышение эффективности совместных с США операций японских Сил самообороны.
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