Победа в украинском конфликте будет за Россией, заявил экс-премьер Словакии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа в нынешнем конфликте вокруг Украины будет за Россией. Об этом заявил экс-премьер Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации «Друзей Крыма» Ян Чарногурский на Ялтинском международном форуме.

«Позиция Крыма в мире повышается», — сказал он, выступая на форуме.

Чарногурский отметил, что в западных СМИ все чаще говорят о Крыме и о том, что якобы он принадлежит Украине. «Потому они хотят воевать, чтобы забрать Крым от России. Для НАТО, прежде всего для США это важно, чтобы у них был рычаг давления на Россию, — указал он. — Это будет продолжаться до конечной победы крымчан и России».

«Посколько я приезжаю из страны НАТО, позвольте мне закончить словами: „Победа будет за вами“, — заключил экс-премьер Словакии.