Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 95 рублей
12:20 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 95 руб. впервые с 13 сентября текущего года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 11:18 мск, доллар снижался до 94,96 руб. (-0,37%). К 11:20 мск доллар замедлил снижение до 0,34% и находился на отметке 95,0075 руб.
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