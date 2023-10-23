0
0
119
НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 95 рублей

12:20 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 95 руб. впервые с 13 сентября текущего года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 11:18 мск, доллар снижался до 94,96 руб. (-0,37%). К 11:20 мск доллар замедлил снижение до 0,34% и находился на отметке 95,0075 руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 23.10.2023
Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме под Волгоградом
0
45
13:00 23.10.2023
ВМС Британии отказались от традиции найма китайских рабочих из-за риска шпионажа — СМИ
0
57
12:42 23.10.2023
Сбер обновил приложение СберБанк Онлайн
0
94
12:32 23.10.2023
На Канарских островах высадились более 1400 африканских мигрантов
0
118
12:05 23.10.2023
Победа в украинском конфликте будет за Россией, заявил экс-премьер Словакии
0
159
12:00 23.10.2023
Япония за пять лет направит $296 млрд на укрепление обороны
0
145
11:32 23.10.2023
Азаров заявил о невозможности переворота на Украине
0
223
11:20 23.10.2023
Большинство россиян считают белую зарплату и ее ежегодную индексацию главной мотивацией
0
194
11:05 23.10.2023
В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения с участием 3 тыс. военнослужащих
0
201
11:00 23.10.2023
Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках — ТВ
0
193

Возврат к списку