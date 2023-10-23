Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 95 рублей

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 95 руб. впервые с 13 сентября текущего года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 11:18 мск, доллар снижался до 94,96 руб. (-0,37%). К 11:20 мск доллар замедлил снижение до 0,34% и находился на отметке 95,0075 руб.