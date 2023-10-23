На Канарских островах высадились более 1400 африканских мигрантов

12:32 Источник: Газета.Ru

Более 1400 африканских мигрантов прибыли на испанские Канарские острова в эти выходные, при этом одно судно доставило рекордное количество человек — 321 пассажира. Об этом пишет Arabnews.

В общей сложности 1457 мигрантов достигли испанских островов у западноафриканского побережья с вечера пятницы по утро воскресенья.

Представитель службы экстренной помощи добавил, что все прибывшие родом из стран Африки к югу от Сахары. Газета.Ru