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НОВОСТИ

На Канарских островах высадились более 1400 африканских мигрантов

12:32 23.10.2023 Источник: Газета.Ru

Более 1400 африканских мигрантов прибыли на испанские Канарские острова в эти выходные, при этом одно судно доставило рекордное количество человек — 321 пассажира. Об этом пишет Arabnews.

В общей сложности 1457 мигрантов достигли испанских островов у западноафриканского побережья с вечера пятницы по утро воскресенья.

Представитель службы экстренной помощи добавил, что все прибывшие родом из стран Африки к югу от Сахары.  Газета.Ru

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