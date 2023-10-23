На Канарских островах высадились более 1400 африканских мигрантов
12:32 23.10.2023 Источник: Газета.Ru
Более 1400 африканских мигрантов прибыли на испанские Канарские острова в эти выходные, при этом одно судно доставило рекордное количество человек — 321 пассажира. Об этом пишет Arabnews.
В общей сложности 1457 мигрантов достигли испанских островов у западноафриканского побережья с вечера пятницы по утро воскресенья.
Представитель службы экстренной помощи добавил, что все прибывшие родом из стран Африки к югу от Сахары. Газета.Ru
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