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ВМС Британии отказались от традиции найма китайских рабочих из-за риска шпионажа — СМИ

13:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС Великобритании перестанут нанимать китайских граждан для работы в прачечных на военных кораблях из-за риска шпионажа с их стороны. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайцы занимались стиркой вещей британских моряков на военных кораблях королевства с 1930-х годов. Согласно изданию, в настоящее время большинство таких рабочих прибыли в королевство из Гонконга. В этой связи в Лондоне опасаются, что под угрозой давления со стороны пекинских властей они могут быть задействованы в разведывательной деятельности в пользу КНР.

Газета подчеркнула, что трое китайских граждан не были допущены на борт авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании, который совершил поход в Индо-Тихоокеанский регион в 2021 году. Еще один рабочий был уволен спустя 39 лет службы, поскольку его семья проживает в Гонконге.

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