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Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме под Волгоградом

13:05 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в многоквартирном доме под Волгоградом, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали двое. К сожалению, погиб один человек», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали, что в городе Котельниково из-за возгорания в многоквартирном доме проведена эвакуация 70 жильцов, два человека пострадали. Как сообщал ТАСС глава района Сергей Понкратов, причиной пожара стал взрыв газа.

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