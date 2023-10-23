Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме под Волгоградом

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в многоквартирном доме под Волгоградом, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали двое. К сожалению, погиб один человек», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали, что в городе Котельниково из-за возгорания в многоквартирном доме проведена эвакуация 70 жильцов, два человека пострадали. Как сообщал ТАСС глава района Сергей Понкратов, причиной пожара стал взрыв газа.