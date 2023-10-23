Россия в 2023 году семикратно нарастила поставки злаков в Монголию
13:20 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия существенно в этом году нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию: злаков в 7 раз, кормов для животных в 2,5 раза. Об этом на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Наблюдаем рост товарных потоков по отдельным направлениям. В этом году в 2,5 раза Россия нарастила поставки кормов для животных, в 7 раз — злаков», — сказала она.
Абрамченко отметила, что партнеры видят большой потенциал во взаимной торговле агропродукцией.
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