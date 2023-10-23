0
0
0
НОВОСТИ

Россия в 2023 году семикратно нарастила поставки злаков в Монголию

13:20 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия существенно в этом году нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию: злаков в 7 раз, кормов для животных в 2,5 раза. Об этом на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Наблюдаем рост товарных потоков по отдельным направлениям. В этом году в 2,5 раза Россия нарастила поставки кормов для животных, в 7 раз — злаков», — сказала она.

Абрамченко отметила, что партнеры видят большой потенциал во взаимной торговле агропродукцией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 23.10.2023
Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме под Волгоградом
0
45
13:00 23.10.2023
ВМС Британии отказались от традиции найма китайских рабочих из-за риска шпионажа — СМИ
0
57
12:42 23.10.2023
Сбер обновил приложение СберБанк Онлайн
0
94
12:32 23.10.2023
На Канарских островах высадились более 1400 африканских мигрантов
0
118
12:20 23.10.2023
Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 95 рублей
0
119
12:05 23.10.2023
Победа в украинском конфликте будет за Россией, заявил экс-премьер Словакии
0
159
12:00 23.10.2023
Япония за пять лет направит $296 млрд на укрепление обороны
0
145
11:32 23.10.2023
Азаров заявил о невозможности переворота на Украине
0
223
11:20 23.10.2023
Большинство россиян считают белую зарплату и ее ежегодную индексацию главной мотивацией
0
194
11:05 23.10.2023
В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения с участием 3 тыс. военнослужащих
0
201

Возврат к списку