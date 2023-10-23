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НОВОСТИ

Любые угрозы для РФ неприемлемы — Песков о словах президента Латвии про Балтику

13:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости каких-либо угроз в адрес РФ. Так он прокомментировал журналистам заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с угрозой «закрыть Балтику для российских судов».

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», — сказал Песков.

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