Любые угрозы для РФ неприемлемы — Песков о словах президента Латвии про Балтику

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости каких-либо угроз в адрес РФ. Так он прокомментировал журналистам заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с угрозой «закрыть Балтику для российских судов».

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», — сказал Песков.