Любые угрозы для РФ неприемлемы — Песков о словах президента Латвии про Балтику
13:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости каких-либо угроз в адрес РФ. Так он прокомментировал журналистам заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с угрозой «закрыть Балтику для российских судов».
«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», — сказал Песков.
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