В Днепре прогремел взрыв

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

В свою очередь агентство РБК-Украина информирует о взрывах в Днепропетровской области.

Подробности не приводятся.

В настоящий момент в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.