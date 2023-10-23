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НОВОСТИ

В Днепре прогремел взрыв

14:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

В свою очередь агентство РБК-Украина информирует о взрывах в Днепропетровской области.

Подробности не приводятся.

В настоящий момент в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

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