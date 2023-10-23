Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД
13:42 23.10.2023
Москвичи и гости столицы уже сейчас могут использовать более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта, а в скором будущем, количество возможностей для пассажиров увеличится. По словам мэра столицы Сергея Собянина, например, станция «Окружная» связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и Московское центральное кольцо, также на этом маршруте можно перейти на аэроэкспресс в Шереметьево.
А «Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, «Аэроэкспресс», Замоскворецкую и Кольцевую ветки. «Еще отсюда отходят поезда дальнего следования. А на «Кутузовской» есть пересадка с МЦД-4 на МЦК и Филевскую линию», – отметил в Telegram глава города.
Мэр анонсировал, что в перспективе со станции МЦД-1 «Петровско-Разумовская» можно будет перейти на МЦД-3, одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий Московского метрополитена.
Также появился пересадка со станции МЦД-3 «Рижская» на МЦД-4, МЦД-2, а также на Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро. Кроме того, на станции МЦД-4 «Беговая» будет создан крупный транспортный узел, объединяющий МЦД-1 и МЦД-4, а также Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена.
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