РФ непричастна к происшествию на газопроводе Balticconnector — Песков
14:12 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя журналистам угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса «закрыть Балтику для российских судов», представитель Кремля напомнил, что заявление было сделано по следам ситуации с Balticconnector. «Там, действительно, идет следствие. И он (Ринкевичс — прим. ТАСС) как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал Песков.
«В ответ хочется спросить у господина президента [Латвии], что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против „Северных потоков“? На этот счет господин президент [Латвии] предпочел умолчать и ничего не говорить», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
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