Сбер — третий в мире эквайер по количеству обработанных транзакций
14:28 23.10.2023
Сбер подтвердил свои позиции в рейтинге крупнейших эквайеров мира по количеству обработанных транзакций. Согласно отчету The Nilson Report The 150 Largest Merchant Acquirers Worldwide, в 2022 году Сбер обработал 42,1 млрд транзакций, заняв 3-е место в мире по этому показателю. Доля банка среди ведущих 150 мировых эквайеров составила 9%.
За год Сберу удалось сократить разрыв с ближайшим конкурентом – FIS (WORLDPAY) – в 2 раза: с 6% до 3%. При этом Сбер показал самые высокие темпы роста количества транзакций среди лидеров рейтинга: +11% против 4% у JPMORGAN/CHASE и 8% у FIS (WORLDPAY).
«Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров, причем не только по количеству обработанных транзакций, но и по внедрению передовых платежных решений, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых. – Сегодня Сбер один из крупнейших и самых технологичных эквайеров в мире».
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