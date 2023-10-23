Миру нужен новый порядок, но США не могут его построить — Песков о словах Байдена
15:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль поддерживает слова президента США Джо Байдена о том, что мир нуждается в новом порядке, но Москва не согласна с тем, что такой порядок может быть построен Вашингтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах», — сказал он.
Однако, продолжил Песков, Кремль не согласен с Байденом в другой части его высказывания. «У господина Байдена была еще одна фраза: „И США способны построить такой порядок“. Здесь, в этой части мы не согласны», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
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