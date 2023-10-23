Ответственность за ряд терактов против РФ несут офицеры СБУ, подготовленные ЦРУ — WP

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке которых участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. С таким утверждением выступила американская газета The Washington Post.

По словам источников издания из числа бывших и действующих представителей властей США и Украины, теракт против Дарьи Дугиной в августе 2022 года стал частью «бушующей теневой войны», в ходе которой СБУ «дважды бомбили мост» через Керченский пролив, «направляли дроны на крышу Кремля» и «пробивали дыры в корпусах российских судов» в Черном море.

Эти операции проводились «элитными командами украинских оперативников, которых привлекли из директоратов, сформированных, тренированных и экипированных в тесном сотрудничестве с ЦРУ», отмечает газета.