За отказ идти на штурмы военных ВСУ отправляют в СБУ, их судьба неизвестна — пленный

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинских военнослужащих, которые из-за больших потерь отказываются участвовать в штурмах на запорожском направлении, отправляют в Службу безопасности Украины (СБУ), их дальнейшая судьба неизвестна. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский военный, разведчик 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадачников.

«Стояли под Работиным. У нас в подразделении, к которому я был прикомандирован, большие потери. За день минимум пять человек гибнет, примерно столько же раненых, остальные — контузии. По этой причине люди отказываются идти на штурмы. За это отказников отправляют в СБУ. <…> Что с ними дальше, никто не знает. Тех, кого увезли, мы больше не видели», — сказал Кадачников.

Мужчина был мобилизован по повестке в феврале 2022 года. Попал в плен несколько недель назад между Работиным и Вербовым в Запорожской области. Вместе с сослуживцами он пришел на позиции, которые уже были заняты российскими подразделениями.

О массовых отказах от участия в штурмах под Работиным ТАСС рассказал еще один пленный, стрелок 14-й ОМБр Василий Косован. «Нас отправили на запорожское направление из Днепропетровской области. Там на верную смерть отправляли, мы сказали, что не пойдем. Нас хотели на штурмы бросать. Там целый батальон отказался от выполнения этих задач», — сказал пленный.

По его словам, после массовых отказов от участия в штурмах на запорожском направлении подразделения снова вывели в Днепропетровскую область, где с бойцами начали работать психологи, а также юристы.

Косован в недавнем прошлом полицейский, вышел на пенсию несколько лет назад по состоянию здоровья. В феврале 2022 года мужчину мобилизовали по повестке. Несмотря на медицинские противопоказания, был отправлен в учебный центр, а затем на фронт — сначала под Донецк, затем оказался на запорожском направлении. В плен сдался в районе населенного пункта Вербовое после того, как на украинские позиции зашли силы РФ.