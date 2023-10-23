Орешкин заявил, что такого низкого уровня безработицы в РФ еще не было

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний уровень безработицы в России находится на исторически низком уровне, которого в РФ еще не было, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Сейчас он уже находится на отметке в 3%. Такого уровня безработицы в нашей стране еще никогда не было», — сказал Орешкин, добавив, что именно частный бизнес стал новой силой, позволивший наладить новые каналы поставок, создать тысячи новых брендов, которые успешно заменяют компании, покинувшие российский рынок.

Согласно опубликованному прогнозу социально-экономического развития РФ социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025–2026 гг., Минэкономразвития ожидает безработицу на уровне 3,1%. Согласно документу, в 2022 году безработица была зафиксирована на уровне 3,9%.