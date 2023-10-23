Орешкин заявил, что такого низкого уровня безработицы в РФ еще не было
16:00 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешний уровень безработицы в России находится на исторически низком уровне, которого в РФ еще не было, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на парламентских слушаниях в Госдуме.
«Сейчас он уже находится на отметке в 3%. Такого уровня безработицы в нашей стране еще никогда не было», — сказал Орешкин, добавив, что именно частный бизнес стал новой силой, позволивший наладить новые каналы поставок, создать тысячи новых брендов, которые успешно заменяют компании, покинувшие российский рынок.
Согласно опубликованному прогнозу социально-экономического развития РФ социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025–2026 гг., Минэкономразвития ожидает безработицу на уровне 3,1%. Согласно документу, в 2022 году безработица была зафиксирована на уровне 3,9%.
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