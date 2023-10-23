ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на запорожском направлении — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. «Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и 3 боевые бронированные машины», — уточнили в оборонном ведомстве.