ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на запорожском направлении — МО РФ
16:12 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. «Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и 3 боевые бронированные машины», — уточнили в оборонном ведомстве.
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