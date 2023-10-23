0
0
132
НОВОСТИ

Главы МИД стран ЕС начали говорить об усталости от конфликта на Украине — Сийярто

16:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие главы МИД стран Евросоюза начали говорить об усталости от конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече со своими коллегами в Люксембурге.

Он рассказал, что украинский вопрос был вторым на этом совещании после ситуации на Ближнем Востоке, где обострился конфликт Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС. «Я хотел бы начать с того факта, что многие из моих коллег говорят об усталости от Украины», — отметил Сийярто. «Ukraine fatigue — по-английски это называется примерно так», — добавил он, беседуя с венгерскими журналистами в Люксембурге.

«Очень трудно поддерживать интерес общественности и СМИ к тому, что происходит на Украине», — пояснил глава МИД. «Думаю, что если это правда, то это еще больше подчеркивает необходимость скорейшего установления мира [на Украине]», — подчеркнул Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 23.10.2023
Эрдоган внес на утверждение в парламент Турции протокол о принятии Швеции в НАТО
0
60
17:12 23.10.2023
Белорусские пограничники обнаружили у латвийской границы умирающую африканскую беженку
0
107
17:00 23.10.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
0
114
16:12 23.10.2023
ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на запорожском направлении — МО РФ
0
173
16:00 23.10.2023
Орешкин заявил, что такого низкого уровня безработицы в РФ еще не было
0
176
15:32 23.10.2023
За отказ идти на штурмы военных ВСУ отправляют в СБУ, их судьба неизвестна — пленный
0
234
15:12 23.10.2023
Ответственность за ряд терактов против РФ несут офицеры СБУ, подготовленные ЦРУ — WP
0
282
15:00 23.10.2023
Миру нужен новый порядок, но США не могут его построить — Песков о словах Байдена
0
264
14:32 23.10.2023
Число живущих за чертой бедности россиян может увеличиться на 5 млн
0
377
14:28 23.10.2023
Сбер — третий в мире эквайер по количеству обработанных транзакций
0
268

Возврат к списку