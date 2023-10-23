Главы МИД стран ЕС начали говорить об усталости от конфликта на Украине — Сийярто
16:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие главы МИД стран Евросоюза начали говорить об усталости от конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече со своими коллегами в Люксембурге.
Он рассказал, что украинский вопрос был вторым на этом совещании после ситуации на Ближнем Востоке, где обострился конфликт Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС. «Я хотел бы начать с того факта, что многие из моих коллег говорят об усталости от Украины», — отметил Сийярто. «Ukraine fatigue — по-английски это называется примерно так», — добавил он, беседуя с венгерскими журналистами в Люксембурге.
«Очень трудно поддерживать интерес общественности и СМИ к тому, что происходит на Украине», — пояснил глава МИД. «Думаю, что если это правда, то это еще больше подчеркивает необходимость скорейшего установления мира [на Украине]», — подчеркнул Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.
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