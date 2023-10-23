Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, БПЛА перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«23 октября около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.