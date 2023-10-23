Белорусские пограничники обнаружили у латвийской границы умирающую африканскую беженку

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией беженку африканской наружности, она умерла до прибытия медиков. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«В субботу, 21 октября, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили женщину африканской внешности в бессознательном состоянии около калитки в латвийском заграждении. Военнослужащие оказали беженке первую помощь, однако прибывшая бригада медиков констатировала смерть иностранки», — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета, «только с начала этого года силовики Латвии, Литвы и Польши несут ответственность за смерть 21 беженца (за два предыдущих года количество жертв составило 15)». «Такая тенденция свидетельствует о том, что европейская миграционная политика становится все более бесчеловечной и жестокой», — указали в белорусском пограничном ведомстве.