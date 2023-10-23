ЦРУ с 2015 г. проводило «масштабную трансформацию» военной разведки Украины — WP

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года принимало активное участие в «модернизации и трансформации» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников американских спецслужб.

«ГУР было нашим маленьким ребенком, мы снабдили его новейшим оборудованием и всему научили. [Эта спецслужба] была меньше и проворнее [Службы безопасности Украины], здесь мы могли оказать большое влияние», — сказал изданию бывший сотрудник американской разведслужбы, работавший на Украине. По информации газеты, с 2015 года ЦРУ приступило к «масштабной трансформации» ГУР и за несколько лет «перестроило организацию с нуля».

В частности, ЦРУ направило ГУР «передовые системы наблюдения и прослушивания». В их число входило мобильное оборудование, которое могло быть размещено вдоль подконтрольных РФ линий связи на востоке Украины, а также программное обеспечение, предназначенное для «прослушивания разговоров российских высокопоставленных лиц». Системами управляли украинские офицеры, но все собранные данные передавались американцам.

Издание ранее сообщило, что ЦРУ с 2015 года потратило «десятки миллионов долларов», чтобы превратить спецслужбы Украины в «сильных союзников против Москвы». В частности, американцы передавали им «продвинутые системы наблюдения», проводили «подготовку рекрутов на объектах как на Украине, так и в США», построили «новые штаб-квартиры» для директоратов военной разведки Украины и начали проводить политику передачи разведданных «в масштабах, не мыслимых» до возвращения Крыма в состав РФ. ЦРУ «заметно представлено в Киеве», отмечала газета.