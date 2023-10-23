0
0
72
НОВОСТИ

Эрдоган внес на утверждение в парламент Турции протокол о принятии Швеции в НАТО

17:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:12 23.10.2023
Белорусские пограничники обнаружили у латвийской границы умирающую африканскую беженку
0
114
17:00 23.10.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
0
120
16:32 23.10.2023
Главы МИД стран ЕС начали говорить об усталости от конфликта на Украине — Сийярто
0
173
16:12 23.10.2023
ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на запорожском направлении — МО РФ
0
177
16:00 23.10.2023
Орешкин заявил, что такого низкого уровня безработицы в РФ еще не было
0
181
15:32 23.10.2023
За отказ идти на штурмы военных ВСУ отправляют в СБУ, их судьба неизвестна — пленный
0
237
15:12 23.10.2023
Ответственность за ряд терактов против РФ несут офицеры СБУ, подготовленные ЦРУ — WP
0
286
15:00 23.10.2023
Миру нужен новый порядок, но США не могут его построить — Песков о словах Байдена
0
268
14:32 23.10.2023
Число живущих за чертой бедности россиян может увеличиться на 5 млн
0
382
14:28 23.10.2023
Сбер — третий в мире эквайер по количеству обработанных транзакций
0
270

Возврат к списку