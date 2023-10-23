Эрдоган внес на утверждение в парламент Турции протокол о принятии Швеции в НАТО
17:32 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
«Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября», — говорится в сообщении.
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