В ВС РФ в зону СВО в день поставляется до 10-15 тыс. т боеприпасов и топлива — Шойгу
19:20 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал сенаторам, что в Вооруженные силы (ВС) РФ в зону спецоперации в день поставляется до 10-15 тыс. тонн боеприпасов, топлива.
По приглашению Шойгу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в МО РФ. Министр обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС РФ задач в ходе проведения специальной военной операции.
«Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в вооруженные силы каждые сутки 1,5 тыс. тонн — это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит. Это на огромной линии фронта, которая, если брать в общем, больше 1 000 км получается у нас», — подчеркнул Шойгу, отметив, что «всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в вооруженные силы в день до 10 тыс., а бывает в день до 15 тыс. тонн разного рода материалов». «Это боеприпасы, топливо. Все, что связано с производством ремонта и обслуживания техники», — добавил он.
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