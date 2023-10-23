В ВС РФ в зону СВО в день поставляется до 10-15 тыс. т боеприпасов и топлива — Шойгу

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал сенаторам, что в Вооруженные силы (ВС) РФ в зону спецоперации в день поставляется до 10-15 тыс. тонн боеприпасов, топлива.

По приглашению Шойгу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в МО РФ. Министр обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС РФ задач в ходе проведения специальной военной операции.

«Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в вооруженные силы каждые сутки 1,5 тыс. тонн — это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит. Это на огромной линии фронта, которая, если брать в общем, больше 1 000 км получается у нас», — подчеркнул Шойгу, отметив, что «всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в вооруженные силы в день до 10 тыс., а бывает в день до 15 тыс. тонн разного рода материалов». «Это боеприпасы, топливо. Все, что связано с производством ремонта и обслуживания техники», — добавил он.