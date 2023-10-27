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Дума приняла в I чтении проект об увеличении МРОТ до 19 242 руб. в 2024 году

16:32 25.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на уровне 19 242 руб. в месяц.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Поправки вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда». По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 руб., законопроект предлагает в 2024 году увеличить его на 18,5%.

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