Израиль заявил о гибели 23 россиян в результате конфликта с ХАМАС
17:00 25.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обострение палестино-израильского конфликта привело к гибели 23 граждан РФ. Такая информация содержится в официальной сводке, которую публикуют власти Израиля.
«Россия. 23 убиты, 4 пропали без вести», — говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной странице МИД Израиля в соцсети X (ранее Twitter). Отмечается, что эти данные приводятся по состоянию на утро 24 октября, всего там говорится о 250 убитых иностранцах и 81 пропавшем без вести.
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