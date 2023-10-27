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НОВОСТИ

Израиль заявил о гибели 23 россиян в результате конфликта с ХАМАС

17:00 25.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обострение палестино-израильского конфликта привело к гибели 23 граждан РФ. Такая информация содержится в официальной сводке, которую публикуют власти Израиля.

«Россия. 23 убиты, 4 пропали без вести», — говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной странице МИД Израиля в соцсети X (ранее Twitter). Отмечается, что эти данные приводятся по состоянию на утро 24 октября, всего там говорится о 250 убитых иностранцах и 81 пропавшем без вести.

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