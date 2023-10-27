Больше 90% расчетов между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях — Мишустин
17:12 25.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Пекин проводят уже более 90% расчетов в национальных валютах — рублях и юанях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
«Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое взаимодействие наше активно развивается. Свыше 90% трансграничных расчетов уже осуществляется в национальных валютах, в рублях и в юанях. В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень: в январе — сентябре объем торговли увеличился еще на 27%, это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 16 триллионов российских рублей или 1 триллиона 200 млрд китайских юаней», — сказал глава российского кабмина.
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