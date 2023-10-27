В Сбере создана Лаборатория дизайна
17:25 25.10.2023
Сбер создал лабораторию, которая займется разработкой инновационных решений в различных областях дизайна – промышленного, коммуникационного, цифрового, архитектурного, интерьерного и других, а также формированием программ дизайн-образования в России.
Развитие Лаборатории будет способствовать созданию в нашей стране уникальных прототипов и идей для будущего развития технологий и эстетики окружающей среды, обеспечивая конкурентоспособность российского бизнеса.
Лабораторию дизайна Сбера в должности управляющего директора возглавил Владимир Пирожков, ведущий мировой эксперт в области промышленного дизайна, который ранее руководил подразделениями дизайна в компаниях Citroёn и Toyota.
Среди его знаковых российских проектов участие в создании самолёта Sukhoi Superjet 100, дизайн факелов для зимней Олимпиады в Сочи, дизайн интерьера нового космического корабля «Орел» и центра прототипирования НИТУ МИСИС.
«Дизайн и инновации начинаются с внимания к человеку, умения почувствовать, что для него важно. Перед нашей новой лабораторией дизайна стоит ответственная задача – сделать гармоничнее жизнь людей, которые взаимодействуют со Сбером», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
На сегодняшний день в организационной структуре Сбера также функционируют Лаборатория по искусственному интеллекту, Лаборатория блокчейн, Лаборатория робототехники, Лаборатория виртуальной и дополнительной реальности, Лаборатория нейронаук и поведения человека и другие.
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