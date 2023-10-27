Баку больше не интересует Зангезурский коридор через Армению — помощник Алиева

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект создания Зангезурского коридора через территорию Армении потерял привлекательность для Азербайджана после появления возможности проложить маршрут через Иран. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев европейскому изданию Politico.

«Проект потерял для нас свою привлекательность — вместо него мы можем сделать это с Ираном», — сказал Гаджиев, слова которого издание приводит в статье «Азербайджан заявляет, что мир с Арменией находится в пределах досягаемости».

По словам официального представителя администрации Алиева, повестка дня азербайджанской стороны касалась только налаживания транспортных связей и коммуникаций в рамках двустороннего взаимодействия с Арменией. «Если это так, то да, но если нет, то ладно. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении, но от армянской стороны потребуется показать, что они действительно заинтересованы в этом», — подчеркнул он.

Как отмечает Politico, Гаджиев заявил, что «Азербайджан не планирует захватывать Зангезур, известный армянам как Сюник, после того как обе стороны не смогли договориться о его открытии».

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги.

6 октября Азербайджан и Иран подписали протокол о намерениях по строительству железной дороги, которая соединит основную часть страны с Нахичеванью через территорию исламской республики. В тот же день состоялась церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном в районе поселка Агбенд Зангиланского района.