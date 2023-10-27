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НОВОСТИ

Израиль согласился отложить начало операции в Газе из-за США - СМИ

18:35 25.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль согласился повременить с началом наземной операции для того, чтобы США могли перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) на Ближний Восток, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Вашингтон намерен перебросить на Ближний Восток около десяти систем противовоздушной обороны для того, чтобы защитить американские войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ. Израильские власти согласились подождать момента, когда США осуществят развертывание данных систем. Ожидается, что развертывание дополнительных систем ПВО завершится уже на этой неделе.

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