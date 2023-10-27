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Генсеку ООН пришлось напомнить, что он точно сказал по поводу конфликта в Газе

18:50 25.10.2023 Источник: Интерфакс

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду заявил, что шокирован неправильной интерпретацией его заявлений по конфликту Израиля и группировки ХАМАС, которые он сделал накануне на заседании Совбеза.

"Я шокирован неправильным истолкованием некоторыми моих вчерашних заявлений в СБ ООН. Некоторые решили, будто я оправдывал террористические действия ХАМАС", - сказал Гутерриш журналистам. "Это неправда. Все было наоборот. В начале моего выступления я ясно дал понять, и я цитирую: "Я решительно осуждаю ужасные и беспрецедентные террористические действия ХАМАС 7 октября в Израиле", - отметил генсек ООН. Он добавил, что "в действительности говорил об обидах палестинского народа". "И делая это, я четко сказал, цитирую: "Но обиды палестинского народа не могут оправдать ужасающих атак ХАМАС", - указал Гутерриш.

Ранее в среду постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша покинуть пост из-за слов о том, что нападение ХАМАС на Израиль "произошло не в вакууме", а из-за целого ряда факторов.

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