Генсеку ООН пришлось напомнить, что он точно сказал по поводу конфликта в Газе
18:50 25.10.2023 Источник: Интерфакс
"Я шокирован неправильным истолкованием некоторыми моих вчерашних заявлений в СБ ООН. Некоторые решили, будто я оправдывал террористические действия ХАМАС", - сказал Гутерриш журналистам. "Это неправда. Все было наоборот. В начале моего выступления я ясно дал понять, и я цитирую: "Я решительно осуждаю ужасные и беспрецедентные террористические действия ХАМАС 7 октября в Израиле", - отметил генсек ООН. Он добавил, что "в действительности говорил об обидах палестинского народа". "И делая это, я четко сказал, цитирую: "Но обиды палестинского народа не могут оправдать ужасающих атак ХАМАС", - указал Гутерриш.
Ранее в среду постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша покинуть пост из-за слов о том, что нападение ХАМАС на Израиль "произошло не в вакууме", а из-за целого ряда факторов.
НОВОСТИ
- 21:57 27.10.2023
- К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
- 20:30 27.10.2023
- НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
- 19:45 27.10.2023
- Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
- 18:40 27.10.2023
- Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
- 18:20 27.10.2023
- Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
- 17:40 27.10.2023
- В Малайзии выбрали нового короля
- 17:12 27.10.2023
- Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
- 17:00 27.10.2023
- В Николаеве прогремел взрыв
- 16:32 27.10.2023
- Беспилотники шиитов атаковали военную базу США на западе Ирака
- 16:12 27.10.2023
- Израиль выступает против обмена заложников на топливо — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать