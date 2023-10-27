Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

18:55 Источник: НГ-Online

Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

С государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева». Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.