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Стратегические силы РФ отработали ответный массированный ядерный удар - Шойгу

19:29 25.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегические ядерные силы России в ходе тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на удар противника. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил он верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

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