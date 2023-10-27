Стратегические силы РФ отработали ответный массированный ядерный удар - Шойгу

19:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегические ядерные силы России в ходе тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на удар противника. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил он верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.