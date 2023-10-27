Гросси о ситуации на ХАЭС: В следующий раз нам может не так повезти…

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощные ночные взрывы в районе Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) подчеркивают неустойчивую ситуацию с безопасностью ядерных объектов на Украине. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, распространненном пресс-службой организации.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на Украине», — отметил Гросси. По его словам данная угроза будет сохраняться до окончания украинского конфликта. «В следующий раз нам может не так повезти», — подчеркнул глава МАГАТЭ.