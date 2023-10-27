Нетаньяху не стал называть сроки начала наземной операции в Газе

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, однако говорить о точных сроках ее начала преждевременно. Об этом заявил в телеобращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы ведем массированный огонь по [боевикам и объектам радикального палестинского движения] ХАМАС, мы уничтожили тысячи террористов, это только начало. Кроме того, мы готовимся к наземной операции. Я не буду говорить, когда это произойдет, как это произойдет, я также не буду разглашать все факторы, которые мы принимаем в расчет. Большая их часть не известна общественности», — сказал он.