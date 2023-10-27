Путин еще раз обозначил позицию России по палестино-израильскому конфликту

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция РФ по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурного характера, основывается на решениях ООН о двух государствах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями основных религиозных конфессий страны.

«Позиция России по палестино-израильскому конфликту известна и не раз была абсолютно четко заявлена. Она не имеет какого-то конъюнктурного характера, связанного с текущей ситуацией. Она основана на решениях Совета Безопасности ООН, которые предусматривают создание двух независимых суверенных государств: Израиля и Палестины», — сказал Путин.